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Москва надеется на пересмотр при новом генсеке ООН подхода к украинскому кризису

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия надеется, что при новом руководителе ООН подход Организации к украинскому вопросу будет пересмотрен, от этого зависит возможность ее участия в урегулировании конфликта, заявил "Интерфаксу" директор жепартамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

"Украинский сюжет превратился в некий "конвейер" для отрабатывания ооновцами "двойных стандартов". Любые инсинуации в адрес России подхватывались ими без каких-либо проверок, а комментарии с нашей стороны попросту игнорировались", - сказал он.

Он отметил: "Хотелось бы надеяться, что при новом руководителе Всемирной организации практикуемый подход будет пересмотрен".

По словам Логинова, "собственно, в том числе от этого будет зависеть и возможность задействования какого-либо потенциала ООН по завершении конфликта".

МИД ООН Кирилл Логвинов
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