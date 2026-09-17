Минобороны РФ сообщило о поражении крупного дата-центра в Киеве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ ночью поразили в Киеве украинский дата-центр, который обеспечивал работу серверного оборудования, используемого в военных целях, заявили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, дата-центр "Де Ново Дата-центр" - "крупнейший центр, обеспечивающий работу серверного оборудования, используемого в военных целях, а также обработку, передачу и хранение данных, в том числе разведывательных, в интересах ВСУ".