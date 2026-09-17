Вылет 16 рейсов задерживается в аэропорту Махачкалы из-за введенных ограничений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вылет 16 рейсов задерживается в международном аэропорту Махачкалы ("Уйташ", Дагестан) в связи с ограничениями, которые были введены в четверг утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний Nordwind в Сургут и Санкт-Петербург, Red Wings - в Краснодар, "Уральские авиалинии" - в Екатеринбург, "Азимут" - в Минеральные Воды, "Победа" и "Белавиа" - в Санкт-Петербург.

В международном направлении задерживается вылет рейса авиакомпании "Победа" в Стамбул (Турция).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы были введены ранним утром в четверг и продолжают действовать по настоящее время.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в 2025 году сократился на 3% относительно предыдущего года, до 2,8 млн человек. В аэропорту базируются авиакомпании Red Wings и Nordwind.