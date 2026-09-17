Для аэропортов Махачкалы и Грозного отменили ограничения, для Геленджика - ввели

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Для аэропортов Махачкалы и Грозного отменили ограничения в обслуживании рейсов для Геленджика - ввели, сообщает Росавиация.

"Аэропорты Грозный (Северный), Махачкала ("Уйташ"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Перерыв в работе предприятий продолжался больше трех часов.

Для аэропорта Геленджика, наоборот, ввели ограничения на взлет и посадку.

Ограничения вводят из соображений безопасности.