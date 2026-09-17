Под российский контроль перешло село Малая Волчья в Харьковской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Малая Волчья в Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Малая Волчья Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузово Харьковской области. Все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения пресечены", - заявили в министерстве.

"В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, предпринявшие попытку прорваться на усиление в районах населенных пунктов Приколотное и Новоалександровка Харьковской области", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, всего с начала месяца в кольце окружения потери ВСУ составили свыше 650 военнослужащих.

В Минобороны также сообщили, что за сутки потери украинских сил в окружении составили до 40 человек.

"Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Золочев, Дементиевка, Революционное, Грачевка, Братеница и Липцы", - сказано в сообщении.

В Сумской области российские войска нанесли удары по позициям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Груновка, Кучеровка, Бояро-Лежачи и Хотень, сообщили военные.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 220 военнослужащих", - заявили в министерстве обороны.