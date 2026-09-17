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Выборы в 12 субъектах РФ пройдут в особых условиях

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Процедура выборов в 12 субъектах Российской Федерации пройдет в особых условиях голосования, в четырех из них - в рамках введенного военного положения, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В четырех субъектах РФ - Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях - выборы проходят в условиях военного положения. При этом специальные подходы к организации голосования распространяются также на восемь субъектов РФ. В общей сложности 12 регионов - особые условия голосования", - сказала Памфилова на открытии информационного центра ЦИК РФ.

Согласно представленным материалам, "особые механизмы организации голосования с учетом повышенных рисков" коснутся Республики Крым и города Севастополь, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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