ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по связанным с украинской армией объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, заявило Минобороны РФ в четверг.

Цели поражены авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, сообщило министерство.

"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военного имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - заявило Минобороны РФ.

Ударам в течение суток подверглись позиции ВСУ в 152 районах, проинформировало ведомство.