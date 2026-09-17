На думских выборах в одномандатных округах конкурируют от пяти до 11 кандидатов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Конкуренция на выборах в Госдуму по одномандатным округам в подавляющем большинстве случаев составляет от пяти до 11 человек, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она уже сказала, что всего на думских выборах зарегистрирован 4361 кандидат. По федеральному избирательному округу зарегистрировано 2774 кандидата от 10 партий; по одномандатным округам - 1587 кандидатов (1583 от 11 партий; 4 кандидата в порядке самовыдвижения).

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.