Поиск

Имущество коррупционеров на 3 триллиона рублей изъято в казну РФ за полтора года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские суды за 2025 год и шесть месяцев 2026 года удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму, превысившую 3 триллиона рублей, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

"По итогам прошлого года и первого полугодия текущего года судами удовлетворены наши требования на общую сумму свыше 3 трлн рублей, если перевести в валюту, то это 36 млрд долларов",- сказал Гуцан, выступая на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.

В доход РФ, по его словам, обращены тысячи домов, квартир и другой недвижимости, транспортных средств, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры.

В пример Гуцан привел бывшего руководителя государственного предприятия, занимавшего пост заместителя губернатора одного из регионов, у которого по антикоррупционному иску изъято 28 автомашин, 9 земельных участков, 3 особняка, 24 других жилых и нежилых помещений.

"Знакомясь со списком имущества очередного изобличенного в коррупции госслужащего, каждый раз задаюсь вопросом: зачем здравому человеку с небольшим составом семьи десятки квартир и домов, гектары земли и автопарк элитных машин? Думаю, здесь налицо признаки деградации личности. Однако все осужденные коррупционеры признаны вменяемыми",- отметил генпрокурор РФ.

Генпрокуратура РФ Александр Гуцан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК РФ предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования

Генпрокурор РФ назвал законным изъятие нелегальных доходов у наследников коррупционера

Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

 Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

За 5 лет в России приговорены более 60 тыс. коррупционеров

В Запорожской области председатель УИК погибла в результате атаки дронов

Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

 Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

 Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

Военные РФ нанесли удар по металлургическому комбинату "Запорожсталь"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11798 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3736 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов