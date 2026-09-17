Шойгу обвинил власти Армении в стремлении разорвать связи с Россией

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Власти Армении взяли курс на разрыв связей с Россией и укрепление сотрудничества с Западом, налицо стремление Еревана к расширению взаимодействия с НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Наиболее показательная ситуация сложилась с Арменией. Напомню, что в 90-е годы Россия спасла эту страну от экономического и энергетического коллапса, а за десять лет членства в ЕАЭС ее экономика выросла почти в три раза. При этом нынешние власти взяли курс на разрыв связей с Россией и укрепление сотрудничества с Западом", - сказал Шойгу в четверг на совещании членов президиума научно-экспертного совета.

"Налицо стремление Еревана к расширению взаимодействия с НАТО и откровенно потребительское отношение к механизмам региональной интеграции, прежде всего, ЕАЭС и ОДКБ", - заявил он.