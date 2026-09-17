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Людей эвакуируют в Ельце после падения обломков БПЛА на бывшую нефтебазу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава города Елец Липецкой области Вячеслав Жабин призвал людей покинуть ближайшие дома после падения обломков БПЛА на территорию бывшей нефтебазы.

"Для безопасности жителей близлежащих домов проводится эвакуация (...) Обезвреживание боевой части запланировано завтра утром, 18 сентября, после прибытия специальной группы взрывотехников. До завершения работ и разрешения специалистов возвращаться домой нельзя", - написал Жабин в мессенджере Max в четверг.

Он сообщил, что неразорвавшуюся боевую часть дрона обнаружили специалисты во врем обследования территории бывшей нефтебазы, на которую сегодня ночью упали обломки беспилотника. Территория оцеплена полицейскими.

Липецкая область Елец
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