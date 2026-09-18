В Ельце с территории бывшей нефтебазы убрали обломки БПЛА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Ельце обломки БПЛА успешно убрали с территории бывшей нефтебазы, сообщил мэр города Вячеслав Жабин.

"Специалисты успешно извлекли обломки БПЛА. Сейчас их транспортируют на специализированный полигон для уничтожения. Оцепление снято. Можно возвращаться в свои дома", - написал он в мессенджере.

Днем ранее Жабин сообщил, что обломки упали на территорию нефтебазы в ночь на 17 сентября. В частности, там нашли неразорвавшуюся боевую часть. Поэтому из ближайших к нефтебазе домов эвакуировали людей.