Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу, в преддверии Дня оружейника, в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба Кремля.

В планах главы государства также заседание Военно-промышленной комиссии.

Далее в графике, в режиме видеосвязи - презентация новых объектов гражданской авиации и подписание договора на поставку самолетов МС-21-310, а также запуск объектов социальной газификации в регионах.