МВД отметило снижение преступности в России с начала года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России общее количество зарегистрированных преступлений за восемь месяцев 2026 года сократилось на 16,6% в годовом исчислении, по статистике МВД.

"В том числе категории тяжких и особо тяжких (число зарегистрированных преступлений сократилось) на 21,6%", - отметили в ведомстве.

Также снизилось на 32% преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

"При этом количество преступлений в сфере компьютерной информации снизилось на 40,4%, дистанционных краж - на 19,7%, ИТТ-мошенничеств на 29%", - сообщает МВД.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства за истекший период года совершено на 38,8% меньше преступлений из числа предварительно расследованных, чем в январе-августе минувшего года. Количество преступлений в отношении иностранцев также сократилось на 19,6%.

В МВД также отмечают снижение на 21,3% количества ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. При этом число погибших и раненых в них граждан сократилось на 33,7% и 20,6% соответственно.