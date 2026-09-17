ЦБ РФ оспаривает в Суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России оспаривает в Суде ЕС регламент Совета Евросоюза, запрещающий российским лицам, помимо прочего, обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях, говорится в сообщении ЦБ.

Заявление об об оспаривании статьи 1(28) регламента Совета ЕС от 23 июля Банк России подал 15 сентября в Общий суд (суд общей юрисдикции) Евросоюза.

ЦБ отмечает, что оспариваемый документ "является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску российского регулятора к Euroclear".

"Меры, установленные регламентом, создают несоразмерные ограничения на защиту прав Банка России за пределами Европейского союза, включая применение финансовых санкций за нарушение соответствующих судебных запретов. По мнению Банка России, указанные меры противоречат, в частности, принципам доступа к правосудию, правовой определенности, а также принципу иммунитета государств и центральных банков. Кроме того, предусмотренный регламентом механизм запрета действий в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер, что не может считаться правомерным", - подчеркивает ЦБ.

Банк России отмечает, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом и любыми иными мерами, принятыми Евросоюзом и/или его государствами-членами в отношении ЦБ или его активов.

Арбитражный суд Москвы 26 мая 2026 года удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к Euroclear. До этого, 15 мая, суд удовлетворил иск ЦБ к Euroclear в полном объеме.

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,2 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.