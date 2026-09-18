В Сибири выберут главу Тувы и депутатов четырех региональных парламентов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пять кандидатов претендуют на пост главы Республики Тува, сообщает в пятницу пресс-служба избиркома республики.

Так, в выборах примут участие Артыш Иргит ("Новые люди"), Лодой-Дамба Куулар (КПРФ), Владислав Ховалыг ("Единая Россия"), Азиат Чанзан ("Справедливая Россия") и Егор Чистяков (ЛДПР).

Также в Сибири выборы пройдут в региональные парламенты Алтайского и Красноярского краев, Омской и Томской областей.

В последней по решению суда был снят с выборов список партии "Яблоко" за нарушения в ходе предвыборной кампании, суд второй инстанции жалобу ответчика не удовлетворил. Представитель регионального отделения партии сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время решение о дальнейшем обжаловании пока не принято, но рассматривается.

При формировании регионального парламента в Алтайском крае избирается 68 депутатов. На выборах депутатов Заксобрания применяется смешанная избирательная система: 34 депутата избирается по одномандатным округам: 34 депутата - по партийным спискам.

В Омской области пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, регионального Законодательного собрания восьмого созыва, а также дополнительные выборы депутатов местных советов в нескольких районах. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального избиркома, на выборы в Госдуму зарегистрировано 25 кандидатов от девяти партий. В регионе сформировано три одномандатных округа. В областной парламент по партийным спискам зарегистрировано 455 кандидатов от семи партий, по одномандатным округам - 142 кандидата также от семи партий. Самовыдвиженцев нет.

В Красноярском крае состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края пятого созыва, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Кроме того, дополнительные выборы депутатов по одномандатным округам пройдут в Красноярске, Ачинске, Богучанском, Енисейском, Козульском, Идринско-Краснотуранском, Манско-Уярском, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском округах.

В Новосибирской области в выборах в Госдуму участвуют 33 кандидата по четырем одномандатным округам. Также состоится голосование по трем десяткам кампаний муниципального уровня, в том числе выборы советов депутатов городов Бердск, Искитим и Обь.

По данным пресс-службы избиркома Кемеровской области, в Кузбассе пройдут выборы депутатов Кемеровского и Новокузнецкого горсоветов (в обоих предстоит заместить по 36 мандатов); муниципальные выборы в Анжеро-Судженске, Калтане, Тайге, а также в Беловском, Мариинском и Тисульском округах. Также пройдут довыборы в ряде территорий. Всего в регионе предстоит заместить 189 мандатов.

Девять избирательных кампаний пройдет в Иркутской области. Помимо выборов депутатов Госдумы РФ по четырем одномандатным округам в регионе запланированы дополнительные выборы депутата Законодательного собрания области по 18 одномандатному избирательному округу и семь муниципальных кампаний.

В Хакасии пройдет 14 муниципальных кампаний по выборам глав сельских поселений и депутатов сельсоветов.

В Республике Алтай помимо выборов в Госдуму РФ пройдут двое довыборов в районные советы.