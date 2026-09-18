В суд подан иск о взыскании в доход РФ 96,6% долей судоходной компании "Голубая волна"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Южная транспортная прокуратура подала в Арбитражный суд Ростовской области иск о взыскании в доход государства 96,6% ООО "Судоходная компания "Голубая волна", управляющего терминалом и сухогрузами в порту Азов (Ростовская область), говорится в материалах судебной картотеки.

Ответчиками по делу выступают "Блу Вейв в Шиппинг, Инк." (Blue Wave Shipping, Inc., США) и "Блу Вейв Шиппинг Лимитед" (Blue Wave Shipping Limited, Мальта). В качестве третьих лиц к делу привлечены Росморречфлот и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Прокуратура требует признать недействительными договоры от 2019 года о покупке компанией "Дельта Стримлайн Лимитед" (Delta Streamline Limited, в настоящее время - "Блу Вейв Шиппинт Лимитед") 56,63% и 40% долей в уставном капитале "Голубой волны" у "Блу Вейв Шиппинг, Инк." и взыскать обе доли в доход государства.

Прокуратура попросила суд принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на доли в уставном капитале ООО "СК "Голубая волна", ареста на все имущество и деньги компании, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, запрета генеральному директору и иным органам управления принимать решения, ухудшающие положение работников, изменять условия трудовых договоров, останавливать работу, распределять прибыть и отчуждать активы.

Предварительное заседание суда назначено на 7 октября.

Как сообщается на сайте Blue Wave, транспортно-логистическая компания создана в 1994 году и занимается перевозкой грузов и портах Средиземного, Черного и Азовского морей. Компании принадлежат 10 сухогрузов дедвейтом по 3-3,7 тысячи тонн.

Как сообщает "Коммерсантъ", СК "Голубая волна" управляет терминалом в порту Азов мощностью около 760 тысяч тонн в год и сухогрузами общим дедвейтом более 30 тысяч тонн. Контролирующая бизнес мальтийская Blue Wave Shipping, считают юристы, могла не получить необходимые разрешения на покупку долей в российском юрлице.

По данным "Морцентра-ТЭК", которые приводит "Коммерсантъ", в 2025 году терминал сократил перевалку на 14,5%, до 509,9 тысячи тонн. Это около 12% от общего объема перевалки в порту Азов за 2025 год. В структуре грузов примерно по 240 тысяч тонн пришлось на зерно и прочие насыпные грузы. Источник "Коммерсанта" уточняет, что на июль 2026 года терминал перевалку продолжал.

В 2004 году "Ведомости" сообщали, что Blue Wave Shipping принадлежит группе иностранных инвесторов, вице-президентом компании назывался Отар Косашвили. По словам источника "Коммерсанта", он может быть бенефициаром Blue Wave Shipping. Миноритарные доли в СК "Голубая волна" принадлежат Александру Зайцеву, Александру Фадееву, Алле Савинцевой и Ивану Язвенко. Зайцев до мая возглавлял Ассоциацию портов и судовладельцев речного транспорта.