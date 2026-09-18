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Российские военные за неделю сбили 5706 беспилотников ВСУ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю уничтожили более 5,7 тыс. украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"С 12 по 18 сентября средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 5706 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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