Российские военные за неделю сбили 5706 беспилотников ВСУ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю уничтожили более 5,7 тыс. украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"С 12 по 18 сентября средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 5706 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.