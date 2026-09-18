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В МИД РФ заявили о постоянном диалоге с Турцией по вопросам морской безопасности

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Анкара находятся в системном диалоге по обеспечению безопасности на Черном море, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы сообщения СМИ не комментируем, но известно, что мы находимся с турецкой стороной в системном диалоге, постоянном диалоге по вопросам обеспечения морской безопасности в самом широком смысле этого слова", - сказал Грушко в пятницу журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Турция направила России и Украине проект меморандума о взаимопонимании по прекращению атак на торговые суда в Черном море.

МИД РФ Александр Грушко Турция Украина Черное море
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