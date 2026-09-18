Грушко сообщил, что ему неизвестно об активизации европейцами диалога с РФ по Украине

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ему неизвестно о попытках европейцев активизировать каналы диалога с Москвой по украинскому урегулированию.

"Нет, ни о каких попытках установить контакты мне неизвестно. Вместе с тем, мимо нашего внимания не проходят заявления отдельных политических лидеров на Западе, - это такой голос здравомыслия, который мейнстрим пытается подавить в белом шуме, либо затоптать, - о том, что с Россией надо разговаривать", - сказал он журналистам в Москве.