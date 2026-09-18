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На Кубани БПЛА повредил школьный спортзал с избирательным участком

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Гулькевичском районе Краснодарского края ночью БПЛА нанес повреждения школьному спортзалу, в котором находится избирательный участок, сообщил оперативный штаб региона.

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"Повреждения избирательной документации и технологического оборудования нет, пострадавших нет. Происшествие случилось до открытия участков", - говорится в сообщении.

Участковый избирком перевели в социальное учреждение неподалеку. Голосование проводится в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА были обнаружены в нескольких районах Краснодарского края. Фрагменты беспилотников повредили по одному частному дому в Усть-Лабинском районе и Армавире. В Гулькевичском районе повреждены школьный спортзал и хозпостройка.

Краснодарский край Гулькевичский район
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