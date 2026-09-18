В Курской области в результате атаки дрона пострадала женщина

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, дрон ударил по частному дому в хуторе Звягин Рыльского района. В результате акубаротравму получила 68-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Ранее в этот день пятницу Хинштейн сообщил об одном погибшем и трех раненых в результате атак беспилотников в приграничном районе.