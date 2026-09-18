Поиск

В Курской области в результате атаки дрона пострадала женщина

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, дрон ударил по частному дому в хуторе Звягин Рыльского района. В результате акубаротравму получила 68-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Ранее в этот день пятницу Хинштейн сообщил об одном погибшем и трех раненых в результате атак беспилотников в приграничном районе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Рыльский район Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после атаки БПЛА 13 сентября

Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

 Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

 В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%

Москва озабочена распространением на Арктику западной инициативы ядерного сдерживания
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11823 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов