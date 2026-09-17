Три человека ранены из-за атак ВСУ в курском приграничье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали от действий ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В поселке Коренево Кореневского района пострадал 68-летний мужчина. У него проникающее осколочное ранение левого глаза. В селе Песчаное Беловского района у 38-летнего мужчины травмы головы, закрытый перелом левой ключицы", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, дрон атаковал автомобиль в Белгородской области. У 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение в области шеи, осколочное ранение правого плеча, акубаротравма.

По информации Хинштейна, все пострадавшие госпитализированы.