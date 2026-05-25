Песков считает, что у режиссера Звягинцева нет права высказываться по Украине

Передавать президенту слова Звягинцева Песков не собирается

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что режиссер Андрей Звягинцев не имеет права высказываться по поводу текущего военного конфликта на Украине, поскольку ранее не осуждал действия Киева в отношении Донбасса.

"Я не берусь судить творческие качества Звягинцева и не смотрел его новый фильм, который завоевал премию Каннского фестиваля. Для меня важно только, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война", - сказал Песков, комментируя призыв Звягинцева к президенту России остановить военные действия на Украине.

"Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса, а сейчас у него такого права нет", - добавил он.

Песков заявил, что не будет передавать президенту Владимиру Путину призыв Звягинцева. "Не думаю, что кто-то будет это делать", - сказал он.