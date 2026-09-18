"Росатом" сообщил, что дрон атаковал в четверг градирню первого энергоблока Курской АЭС-2

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотник ВСУ атаковал в четверг градирню первого энергоблока Курской АЭС-2, сообщила пресс-служба "Росатома" в пятницу.

"17 сентября при падении на градирню энергоблока #1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник. Незначительные повреждения не повлияли на работу АЭС. Энергоблок продолжает работать на мощности 100%", - говорится в сообщении.

"Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - добавили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее в пятницу в МАГАТЭ сообщили, что агентство получило информацию об ударе по градирне Курской АЭС. "МАГАТЭ проинформировали о том, что охладительная башня реакторного блока Курской АЭС в России подверглась удару беспилотника утром в четверг", - говорится в сообщении агентства, размещенном в соцсети Х.

В МАГАТЭ подчеркнули, что гендиректор организации Рафаэль Гросси назвал недопустимыми атаки на ядерные объекты, которые "могут создать угрозу для ядерной безопасности". Согласно сообщению, Гросси призвал все стороны к "максимальной сдержанности, чтобы не допустить аварии на ядерном объекте".