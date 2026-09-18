В МАГАТЭ сообщили, что получили данные об ударе БПЛА по градирне Курской АЭС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию об ударе по градирне Курской АЭС, сообщили в пятницу в этой организации.

"МАГАТЭ проинформировали о том, что охладительная башня реакторного блока Курской АЭС в России подверглась удару беспилотника утром в четверг", - говорится в сообщении агентства, размещенном в соцсети Х.

В нем отмечается, что пожара в результате удара не возникло.

В МАГАТЭ подчеркнули, что гендиректор организации Рафаэль Гросси назвал недопустимыми атаки на ядерные объекты, которые "могут создать угрозу для ядерной безопасности".

Согласно сообщению, Гросси призвал все стороны к "максимальной сдержанности, чтобы не допустить аварии на ядерном объекте".