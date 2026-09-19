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Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос использования Мах для безналичной оплаты проезда в транспорте

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству по итогам августовского заседания президиума Госсовета, включая рассмотрение вопроса использования мессенджера Мах для безналичной оплаты проезда общественного транспорта.

"Рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и сервиса "Цифровая платформа МАКС" для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также поручил обеспечить в Татарстане, Сахалинской области, в Москве и Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта. Тестирование должно предусматривать, "в том числе привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в качестве операторов беспилотных транспортных средств".

Одно из поручений касается разработки комплексного показателя качества транспортного обслуживания. Этот показатель должен включать в себя, "в том числе критерии надежности (бесперебойности) работы общественного транспорта, его территориальной, временной и ценовой доступности для населения, обеспечив внесение этого показателя в паспорта федерального проекта "Развитие общественного транспорта" и национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Владимир Путин МАКС Мах Правительство РФ
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