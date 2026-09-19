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Гендиректор MIXIT Олег Пай отправлен под домашний арест по подозрению в мошенничестве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под домашний арест генерального директора косметической компании MIXIT Олега Пая, обвиняемого в мошенничестве.

"В отношении Олега Владимировича Пая избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили "Интерфаксу" в суде в субботу.

Гендиректор MIXIT был задержан накануне. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенническое хищение в особо крупном размере).

Подробностей дела в суде не сообщили.

Mixit - одна из крупнейших российских косметических компаний, созданная в 2014 году. Компания имеет собственное производство и сеть магазинов по продаже косметики, парфюмерии и бытовой химии.

MIXIT Олег Пай
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