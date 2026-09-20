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Торговые павильоны горят на площади 1,5 тыс. кв. м под Анапой

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют пожар в торговых павильонах в селе Витязево под Анапой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

"В результате ДТП в селе Витязево произошло повреждение газовой трубы с последующим возгоранием. Происходит пожар в торговых павильонах и двухэтажном здании на общей площади 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы 60 специалистов и более 20 единиц техники.

Информация о пострадавших уточняется.

ГУ МЧС РФ Анапа
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