Пожар в торговых павильонах под Анапой локализован

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в торговых павильонах на площади 1,5 тыс. кв. метров в селе Витязево под Анапой, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ.

"В Анапе сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговых павильонах на площади 1,5 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в селе Витязево в результате ДТП была повреждена газовая труба с последующим возгоранием торговых павильонов и двухэтажного здания на площади 1,5 тыс. кв. метров. На месте пожара работала группировка из более чем 20 единиц техники и 60 специалистов.