Два радара ВСУ уничтожены "Геранями" в Одесской и Днепропетровской областях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Расчеты беспилотных летательных аппаратов, применив два БПЛА "Герань-4 Сикер", поразили две радиолокационные станции 35Д6 украинской армии в районах населенных пунктов Староказачье Одесской области и Андреевка Днепропетровской области, сообщает министерство обороны РФ.

Ведомство в воскресенье распространило кадры этих ударов.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар дроном "Герань-4 Сикер" по новому автомобильному мосту в районе села Маяки Одесской области.