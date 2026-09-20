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Два радара ВСУ уничтожены "Геранями" в Одесской и Днепропетровской областях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Расчеты беспилотных летательных аппаратов, применив два БПЛА "Герань-4 Сикер", поразили две радиолокационные станции 35Д6 украинской армии в районах населенных пунктов Староказачье Одесской области и Андреевка Днепропетровской области, сообщает министерство обороны РФ.

Ведомство в воскресенье распространило кадры этих ударов.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар дроном "Герань-4 Сикер" по новому автомобильному мосту в районе села Маяки Одесской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Одесская область Днепропетровская область
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