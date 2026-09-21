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ЕР лидирует на выборах в Орловский облсовет после обработки 42,56% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" занимает первую позицию на выборах в Орловский областной совет народных депутатов после обработки 42,56% протоколов УИК, говорится в данных ЦИК.

По предварительным данным, "единороссы" набирают 34,13% голосов.

Второе место - у КПРФ с 22,89% голосов, третье - у "Справедливой России" с 13,41%.

На четвертое место выходит партия "Новые люди" с 11,50% голосов. Далее следует ЛДПР (9,80%) и "Партия пенсионеров" (4,83%).

Всего в парламенте Орловской области 50 депутатов. В настоящее время у партии "Единая Россия" - 27 депутатов, КПРФ - 11, "Справедливая Россия - За правду" - 6 депутатов, ЛДПР - 3 депутата, "Новые люди" - 1 депутат, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 1 депутат, самовыдвиженец - 1 депутат.

По предварительным данным, явка в Орловской области превысила 50%.

Орловский облсовет
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