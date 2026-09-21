"Единая Россия" получает 57,87% на выборах в Думу после обработки 87% протоколов

На втором месте - КПРФ (13,84%), на третьем - ЛДПР (8,86%), на четвертом - "Новые люди" (7,94%)

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу и набирает 57,87% голосов, следует из данных ЦИК РФ по итогам обработки 87,91% протоколов.

КПРФ находится на втором месте и набирает 13,84% голосов, ЛДПР - на третьем месте (8,86% голосов).

На четвертом месте - партия "Новые люди", она набирает 7,94% голосов по итогам обработки более 85% протоколов, следует из данных ЦИК.