"Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в Госдуме девятого созыва

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия " получает конституционное большинство в Госдуме девятого созыва, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета более 82% голосов.

Так, после обработки 82,19% протоколов "Единая Россия " набирает 57,76% голосов. Это около 130 парламентских мест.

Кроме того, по последним данным ЦИК РФ, "единороссы" уже получают 208 мест по одномандатным округам.

К этому следует добавить места, которые отойдут "Единой России " в результате перераспределения мандатов не прошедших в Госдуму партий.

Для получения конституционного большинства партии нужно получить 301 место.

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. На втором месте - КПРФ (13,89%), на третьем - ЛДПР (8,77%), на четвертом - "Новые люди" (7,97%). Между тем, "Справедливая Россия" получает 4,99% голосов.

Кандидаты "Единой России" также лидируют в 208 одномандатных округах из 225, следует из данных ЦИК РФ. Представители КПРФ заняли первое место в пяти одномандатных округах, "Справедливой России" и самовыдвиженцы - в четырех. Кандидаты ЛДПР лидируют в двух одномандатных округах, "Родины" - в одном. В 224 округах обработано различное количество протоколов от- 0,16% до 100%, при этом 100% протоколов - в 67 округах. Еще в одном округе на настоящий момент обработано 0% протоколов.