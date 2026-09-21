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Пострадавших при жесткой посадке вертолета госпитализировали в Красноярском крае

Пострадавших при жесткой посадке вертолета госпитализировали в Красноярском крае
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы после жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" при выполнении санрейса из Байкита в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Фельдшер и бортмеханик госпитализированы в краевую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. По словам пресс-службы больницы угрозы жизни нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Остальные два члена экипажа от госпитализации отказались.

Пресс-служба сообщает, что на борту вертолета находились три члена экипажа и фельдшер.

Пострадавшие на вертолете поисково-спасательного обеспечения долетели до Подкаменной Тунгуски, а оттуда борт Ан-24 "КрасАвиа" доставил их в Красноярск.

Этим же бортом в Красноярск отправили ребенка, к которому направлялся санитарный рейс в Суломай. Он находится в инфекционном отделении краевой больницы.

Как сообщалось, 20 сентября около 23:00 местного времени (19:00 по Москве) вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского округа при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит - Суломай.

Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Следственные органы Восточного МСУТ СКР организовали проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает пресс-служба управления.

Красноярский край Ми-8 жесткая посадка
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