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"Справедливая Россия" не набирает 5% на выборах в Думу после обработки 79% протоколов

"Справедливая Россия" не набирает 5% на выборах в Думу после обработки 79% протоколов
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" по итогам обработки 79,08% протоколов лидирует, набирая 57,69% голосов по федеральному округу. На втором месте - КПРФ (13,96%), на третьем - ЛДПР (8,75%), на четвертом - "Новые люди" (7,97%), следует из данных ЦИК.

Между тем, "Справедливая Россия" по итогам обработки 79,08% протоколов получает 4,98% голосов.

Партия пенсионеров набирает 2,15% голосов, "Зеленые" - 1,11%, "Коммунисты России" - 0,87%, "Родина" (0,72%), Партия прямой демократии - 0,34%.

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