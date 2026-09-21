"Справедливая Россия" не набирает 5% на выборах в Думу после обработки 79% протоколов

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" по итогам обработки 79,08% протоколов лидирует, набирая 57,69% голосов по федеральному округу. На втором месте - КПРФ (13,96%), на третьем - ЛДПР (8,75%), на четвертом - "Новые люди" (7,97%), следует из данных ЦИК.

Между тем, "Справедливая Россия" по итогам обработки 79,08% протоколов получает 4,98% голосов.

Партия пенсионеров набирает 2,15% голосов, "Зеленые" - 1,11%, "Коммунисты России" - 0,87%, "Родина" (0,72%), Партия прямой демократии - 0,34%.