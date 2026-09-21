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ЕР лидирует на выборах в парламент Ленобласти после обработки 58% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания региона после подсчета более 58% протоколов, следует из данных ЦИК.

Партия набирает 60,51%, на втором месте - ЛДПР (11,79%), на третьем - КПРФ (10,28%).

За "Новых людей" свои голоса предварительно отдали 6,65% избирателей, за "Справедливую Россию" - 4,54%, "Коммунистов России" - 2,06%, за РЭП "Зеленые" - 1,83%.

Кроме того, по информации ЦИК, на выборах в Госдуму по одномандатным округам на территории Ленобласти также лидирует "Единая Россия": Светлана Журова, Сергей Яхнюк и Сергей Петров.

По данным избиркома региона, явка на выборах в Госдуму на 18:00 составляла 58,62% (840 тыс.), в законодательное собрание - 59,28% (819 тыс.).

В Ленинградской области проходили выборы депутатов Госдумы и законодательного собрания региона восьмого созыва, а также муниципальные кампании. Численность избирателей Ленобласти на 1 июля составляет 1,4 млн.

Ленобласть Единая Россия
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