"Справедливая Россия" не попадает в Госдуму после подсчета более 85% голосов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Справедливая Россия" по итогам обработки более 85% протоколов не преодолевает пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму по федеральному округу, свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно информации на 07:30 по Москве, после обработки 87,91% протоколов "Справедливая Россия" набирает 4,95% голосов, сохраняя пятое место.

"Единая Россия" по итогам обработки 87,91% протоколов набирает 57,87% голосов и занимает первое место.

КПРФ находится на втором месте с 13,84% голосов, ЛДПР - на третьем (8,86%).

На четвертом месте - партия "Новые люди", она набирает 7,94% голосов.