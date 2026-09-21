"Справедливая Россия" не попадает в Госдуму после подсчета более 85% голосов
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Справедливая Россия" по итогам обработки более 85% протоколов не преодолевает пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму по федеральному округу, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно информации на 07:30 по Москве, после обработки 87,91% протоколов "Справедливая Россия" набирает 4,95% голосов, сохраняя пятое место.
"Единая Россия" по итогам обработки 87,91% протоколов набирает 57,87% голосов и занимает первое место.
КПРФ находится на втором месте с 13,84% голосов, ЛДПР - на третьем (8,86%).
На четвертом месте - партия "Новые люди", она набирает 7,94% голосов.