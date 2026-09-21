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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая как продолжающееся падение нефтяных цен, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2261,78 пункта (-0,71%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,5%.

Мировые цены на нефть 21 сентября утром продолжают опускаться после умеренного снижения в конце прошлой недели; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 2,12%, до $101,67 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени также на 2,15%, до $98,14 за баррель.

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом закон о расширении санкций в отношении РФ и продлении санкций против Ирана, сообщается на сайте Белого дома. "В пятницу 18 сентября президент подписал "Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026", который разрешает и расширяет предусмотренные законом санкции, пошлины и запреты против РФ, а также продлевает действующие санкции против Ирана", - говорится в сообщении. Одна из целей закона - систематизировать некоторые из принятых против РФ мер. Например, в документе приводится перечень должностей в российском руководстве, против которых в обязательном порядке должны действовать санкции. Такие же меры прописаны для военачальников и для иностранных граждан, оказывающих поддержку российскому ВПК.

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США повышает пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%. Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ. Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

В конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов. В законопроекте прописан и механизм отмены ограничительных мер - для этого администрации США нужно будет взаимодействовать с конгрессом.

В Белом доме, комментируя законопроект, подчеркивали, что не считают его положения обязательными к выполнению. Так, глава госдепа Марко Рубио назвал документ "ценным инструментом". "Президент смог бы самостоятельно решить, использовать ли его", - добавил Рубио. Он добавил, что Трамп в случае необходимости имеет возможности вводить ограничительные меры против РФ и без этого законопроекта.

Вооруженные силы России усилят удары по военным целям в Киеве в ответ на атаку Украины на гражданские объекты на территории РФ, заявило Минобороны РФ в воскресенье. "В целях срыва демократического волеизъявления граждан РФ на выборах в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации киевский режим в течение 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории Российской Федерации с применением БПЛА и крылатых ракет "Фламинго", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В нем сказано, что расчетами зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации за сутки над российскими регионами сбит 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности. Еще одна украинская крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности, проинформировало Минобороны РФ. "Все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики: Dow Jones снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq увеличились. Одним из негативных факторов для рынка стал подъем доходности гособлигаций США, который вновь разжег опасения относительно ухудшения макроэкономического фона. Федеральная резервная система в среду впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Кроме того, медианный прогноз членов руководства американского ЦБ теперь указал на то, что они ждут еще одного повышения ставки до конца текущего года.

Трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 55% вероятность увеличения ставки на октябрьском заседании Федрезерва, по данным FedWatch. Месяц назад этот показатель составлял всего около 7%.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,4%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 21 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,4-1,7%, и лишь индекс Австралии снижается на 0,1%. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День почитания пожилых людей).

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