"Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после обработки почти 100% бюллетеней

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Яблоко" проходит в Новгородскую областную думу восьмого созыва после обработки 96,86% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Яблоко" набирает в едином округе 6,2% голосов. Лидирует "Единая Россия" (38,37%), КПРФ получает 14,54%, ЛДПР - 12,01, "Новые люди" - 9,87, "Справедливая Россия" - 7,7, "Партия пенсионеров" - 5,55.

В 2021 году "единороссы" в едином округе заработали 5 из 12 мандатов. Еще 18 мест они завоевали в одномандатных округах.

"Справедливороссам" 5 лет назад достались 3 депутатских места в думе, КПРФ - 2, ЛДПР и "Новые люди" получили по одному, 1 мандат завоевал самовыдвиженец.