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Врио губернатора Тверской области Королев побеждает на выборах главы региона

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев ("Единая Россия") набирает 69,94% голосов избирателей по результатам обработки 88,84% протоколов, следует из материалов ЦИК РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ Людмила Воробьева (10,37%), на третьем - Ольга Левина от ЛДПР (6,21%). Представитель от "Справедливой России" Татьяна Петрова набирает 5,48%, Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - 2,94%, Игорь Яковенко ("Партия пенсионеров") - 1,91%.

Королев был назначен временно исполняющем обязанности губернатора Тверской области в ноябре 2025 года. До этого назначения он являлся замглавы ФАС России.

До Королева с 2016 года Тверской областью руководил Игорь Руденя. 29 сентября 2025 года президент Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

Тверская область губернатор выборы Виталий Королев
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