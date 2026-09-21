ЕР набрала до 80% голосов на выборах в парламенты Ингушетии и Дагестана

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" набирает не менее 56% голосов во всех шести субъектах ЮФО и СКФО, где проводятся выборы в местные парламенты, в Дагестане и Ингушетии подсчет голосов завершен, сообщает сайт Центризбиркома.

В Дагестане после обработки 100% протоколов первое место занимает "Единая Россия" с 74% голосов. Второе место - у "Справедливой России" ( 11,99%), третье - у партии КПРФ (10,99%). Партии ЛДПР и "Новые люди" набрали менее 2%.

В Ингушетии по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" получила 80,84% голосов. Второе место - у партии "Справедливая Россия" (5,49%), третье место - у ЛДПР ( 5,24%). Также порог в 5% прошла партия "Новые люди".

В Чеченской республике на данный момент обработано 91,13% голосов. "Единая Россия" лидирует на выборах в местный парламент и получает 84,18% голосов. Второе место также у "Справедливой России" - 5,39%. Третье место занимает КПРФ - 5,22%. ЛДПР также переступила порог в 5%.

На выборах в государственный совет-хасэ Адыгеи обработано 83,08% голосов. "Единая Россия" получает 65,62% голосов. Второе место у партии КПРФ - 11,69%. Третье место занимает ЛДПР - 8,75%. Также более 5% получают "Справедливая Россия" и "Новые люди".

На выборах в Астраханский парламент подсчитано 60,76% голосов. Единая Россия на данный момент лидирует и получает 56,26% голосов. Текущее второе место у ЛДПР - 11,43% голосов. Третье место у КПРФ - 11,4%. Также барьер в 5% преодолевают "Новые люди" и "Справедливая Россия".

"Единая Россия" набирает 66,73% голосов на выборах в парламент Ставропольского края после подсчета 91,94% голосов. Второе место занимает КПРФ - 11,02%. Третье место у партии "Новые люди" - 7,85% голосов. Более 5% набрали также ЛДПР и "Справедливая Россия".