Минобороны заявило об ударах по двум сухогрузам в районе Одессы
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками судам в районе Одессы и целям в порту Измаил, заявило Минобороны.
"В порту Одесса - морское судно типа сухогруз, доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - сказано в сообщении.
"На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - заявило министерство.
В порту Измаил ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
Кроме того, поражена газораспределительная станция в городе Боярка под Киевом, по данным Минобороны, она обеспечивает подачу газа на предприятия украинского ОПК.
В поселке Счастливое Киевской области, поражен логистический центр BDU LOGISTIC.