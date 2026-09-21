Минобороны заявило об ударах по двум сухогрузам в районе Одессы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками судам в районе Одессы и целям в порту Измаил, заявило Минобороны.

"В порту Одесса - морское судно типа сухогруз, доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - сказано в сообщении.

"На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - заявило министерство.

В порту Измаил ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Кроме того, поражена газораспределительная станция в городе Боярка под Киевом, по данным Минобороны, она обеспечивает подачу газа на предприятия украинского ОПК.

В поселке Счастливое Киевской области, поражен логистический центр BDU LOGISTIC.