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Минобороны заявило об ударах по двум сухогрузам в районе Одессы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками судам в районе Одессы и целям в порту Измаил, заявило Минобороны.

"В порту Одесса - морское судно типа сухогруз, доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - сказано в сообщении.

"На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - заявило министерство.

В порту Измаил ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Кроме того, поражена газораспределительная станция в городе Боярка под Киевом, по данным Минобороны, она обеспечивает подачу газа на предприятия украинского ОПК.

В поселке Счастливое Киевской области, поражен логистический центр BDU LOGISTIC.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Измаил Одесса Минобороны
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