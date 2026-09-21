Кадыров набирает 99,85% на выборах главы Чечни по итогам обработки 100% бюллетеней

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побеждает на выборах руководителя региона после обработки всех бюллетеней, следует из информации ЦИК.

Согласно данным онлайн-табло, после обработки 100% бюллетеней Кадыров набирает 99,85% голосов. Двое других кандидатов получили по 0,05%.

В выборах главы Чеченской Республики в текущем году принимали участие три кандидата - действующий глава Чечни Кадыров ("Единая Россия"), председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия"), депутат парламента региона (КПРФ) Халид Накаев.