На выборах в Мособлдуму ЕР пока набирает 55,65%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов в Московскую областную думу с результатом 55,65% по итогам обработки 54,8% протоколов, по данным Центризбиркома.

Второе место у партии "КПРФ" с 13,44%, замыкает тройку партия "Новые люди" с 9,91%.

Голоса за ЛДПР отдали 9,20%, за "Справедливую Россию" - 4,73%. "Коммунисты России" набирают 1,56%, "Партия пенсионеров" - 2,39% голосов. У РЭП "Зеленые" 2,01% голосов.

Как сообщал Мособлизбирком, явка за два часа до окончания голосования в регионе составила 49,22%.

Депутаты Московской областной думы избираются по смешанной системе: 25 - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.