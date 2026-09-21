На выборах в Заксобрание Псковской области побеждает "Единая Россия"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в Заксобрание Псковской области по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 53,69%, по данным Центризбиркома.

Далее идут КПРФ (13,38%), ЛДПР (10,39%), "Новые люди" (8,40%) и "Справедливая Россия" (6,08%). Замыкают список Партия пенсионеров (3,72%), "Коммунисты России" (1,50%) и "Родина" (0,99%).

Также кандидаты от "Единой России" лидируют во всех 13 одномандатных округах.

"Единая Россия" получила в 2021 году квалифицированное большинство: кандидаты-единороссы одержали победу во всех 13 одномандатных округах, еще шесть мест получили в результате распределения партийных мандатов. В итоге в состав фракции "Единая Россия" вошли 19 депутатов. У КПРФ, как и прежде, был второй результат - три партийных мандата. Ещё четыре политических объединения получили по одному мандату: "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди" и "Яблоко". Депутаты сформировали шесть фракций.