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Мельниченко побеждает на выборах губернатора Пензенской области после обработки 100% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 70,8 % голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Заместитель председателя Пензенской гордумы на постоянной основе Олег Шаляпин (КПРФ) набирает 13,09 % голосов, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Павел Куликов (ЛДПР) - 6,76 % голосов, индивидуальный предприниматель, депутат Пензенской городской думы Михаил Лисин ("Справедливая Россия") - 5,22 % голосов, ректор ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" Виктор Ерошенко ("Партия пенсионеров") получил 3,07 % голосов.

Выборы губернатора Пензенской области проходили в течение трех дней с 18 по 20 сентября.

В 2021 году Мельниченко победил на выборах губернатора с 72,38% голосов. Явка на выборах тогда составила 57%.

Олег Мельниченко Пензенская область
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