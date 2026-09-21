На выборах в Думу Чукотки лидирует ЕР с почти 60%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в Думу Чукотки "Единая Россия" набрала 59,93% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов УИК, сообщает сайт Центризбиркома России.

На втором месте - ЛДПР с 15,52% голосов, за КПРФ проголосовали 11,46% избирателей, за "Справедливую Россию" - 8,8%.

Места распределись как и на выборах в окружную Думу в 2021 году. По результатам состоявшихся в 2021 году выборов депутатов Думы Чукотского автономного округа большинство голосов также получила "Единая Россия", набрав 44,86%. ЛДПР набрала 22,2 % голосов, за КПРФ отдали свои голоса 15,91 % избирателей. Партия "Справедливая Россия" получила 12,26 %.

Из 15 депутатов Думы Чукотки девять будут избраны по спискам, шесть мандатов распределят по двум трехмандатным избирательным округам.