Матвиенко заявила, что итоги выборов показали обреченность попыток Запада нанести поражение РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Итоги выборов в России подтвердили, что идея Запада нанести РФ стратегическое поражение безнадёжно обречена на провал, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Запад в очередной раз потерпел неудачу: итоги голосования подтвердили, что идея нанести нам стратегическое поражение, разобщив нас изнутри, расколов наше общество, безнадёжно обречена. На самом деле, это всегда была мертворожденная идея, живущая только в больном, воспаленном русофобском сознании евроатлантической правящей верхушки", - написала Матвиенко в своем канале в мессенджере Мах в понедельник.

"Как сказал наш президент: "Россия не позволит противнику сорвать выборы". И мы видим, что не позволила. Это исторический факт", - отметила она.

По мнению Матвиенко, в условиях "запредельного внешнего давления, агрессивных действий противника, невиданных кибератак россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, навязывать себе чужую волю".

"Эта зрелость, проявленная в особый исторический момент, когда идёт отстаивание нашего долгосрочного суверенитета, когда требуется солидарность усилий для достижения победы, говорит о том, что наши граждане глубоко и осознанно поддерживают реализуемый в стране курс президента и понимают, за какие ценности нашей тысячелетней цивилизации идёт борьба", - написала спикер.