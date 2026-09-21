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По итогам обработки 95% протоколов СР не преодолевает 5%-й барьер на думских выборах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Справедливая Россия" по итогам обработки более 95% протоколов не преодолевает пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму по федеральному округу, по данным Центризбиркома после обработки 95,01% протоколов.

"Справедливая Россия" набирает 4,96% голосов и остается на пятом месте.

Кандидаты от "Справедливой России" на выборах в Госдуму по одномандатным округам побеждают в трех из них (42-й, 139-й и 190-й округа).

Также кандидат от "Справедливой России" лидирует в 176-м округе по итогам обработки 13,74% протоколов.

Таким образом, "Справедливая Россия" может сохранить представительство в парламенте за счет победы своих кандидатов в одномандатных округах.

Так, на выборах в Госдуму по одномандатному округу 42 (Чувашская Республика - Канашский округ) по итогам обработки 100% протоколов УИК побеждает кандидат от "Справедливой России" Анатолий Аксаков (45,31% голосов); по одномандатному округу 139 (Новосибирская область - Искитимский округ) побеждает кандидат от "Справедливой России" Александр Аксёненко (45,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов).

Помимо этого, на выборах в Госдуму по одномандатному округу 176 (Смоленская область - Смоленский округ) по итогам обработки 17,22% протоколов лидирует кандидат от эсеров Александр Бабаков, набирает 39,86% голосов.

Кандидат от "Справедливой России" Валерий Гартунг побеждает на выборах по одномандатному округу 190 (Челябинская область - Коркинский округ) по итогам обработки 100% протоколов, набирает 47,99% голосов, следует из данных ЦИК.

Справедливая Россия Центризбирком Госдума
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